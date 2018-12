Albstadt Fest bringt Geld für Bisoro ein

Albstadt. Stolze 620 Euro hat Rolf Armbruster, seit Jahrzehnten Schlüsselfigur des Engagements der Partnerstädte Chambéry und Albstadt in Bisoro in Burundi, in der jüngsten Sitzung des Arbeitskreises Albstadt-Chambéry in Empfang genommen – das Geld soll in laufende Entwicklungsprojekte in Ostafrika fließen. Die Mitglieder des Arbeitskreises betreiben mittlerweile alljährlich einen eigenen Stand auf dem Albstädter Fest der Kulturen; den Erlös dieses Jahres überreichte Susanne Feil, welche federführend an der Organisation der kulinarischen Angebote beteiligte gewesen war