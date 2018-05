Albstadt FC 07 empfängt Absteiger

Es ist vollbracht. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage beim TSV Ilshofen kickt die Elf von Trainer Alexander Eber­hart auch in der Saison 2018/19 in der Verbandsliga. "Es ist natürlich schön, den Klassenerhalt jetzt schon, sicher zu haben. Wir haben eine super Rückrunde gespielt und so die nötigen Punkte geholt", freut sich FC 07-Kapitän Armin Hotz.

Aufgrund der Niederlagen, die es für Rutesheim und Ehingen-Süd gesetzt hat, durfte die Mannschaft von FC-Trainer Alexander Eberhart am vergangenen Spieltag bereits Jubeln. Und das, obwohl die Blau-Weißen in Ilshofen auf bittere Art und Weise leer ausgingen – die beiden Gegentreffer fielen erst unmittelbar vor Schluss der Halbzeiten. Besonders das 1:2 war aus Sicht der FCA-Kicker ärgerlich, denn Goalgetter Pietro Fiorenza hatte kurz zuvor (83. Minute) noch den lange ersehnten Ausgleich erzielt. "Durch die verletzungs- und urlaubsbedingten Ausfälle war schon im Voraus klar, dass es gegen Ilshofen nicht einfach werden würde", sagt Hotz, in dessen Team einige Änderungen in der Aufstellung nötig waren.

Insgesamt sei der Sieg der Ilshofener dennoch nicht unverdient gewesen, so der Innenverteidiger der Blau-Weißen. Da Calcio Leinfelden-Echterdingen einen Sieg einfuhr, fielen die Albstädter vom siebten auf den achten Tabellenplatz zurück. 38 Punkte beträgt die bisherige Ausbeute des FCA. Am morgigen Samstag sinnen die Nullsiebener darauf, Rang sieben zurückzuerobern.