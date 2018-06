Albstadt Einstieg in Bewegung

"Bewegung gilt als wichtige Voraussetzung für ein langes Leben, beugt Krankheiten vor und kann sie sogar heilen", heißt es in der Pressemitteilung. "Sie wirkt wie eine hoch dosierte Arznei – eine, die kaum etwas kostet und frei von künstlichen Zusatzstoffen ist." Wie viel Bewegung brauchen gesunde Menschen, um Krankheiten vorzubeugen? Und: Wie mobilisiert man Menschen, die bisher kaum Berührungspunkte hatten und nicht sportlich aktiv sind?

Diese Fragen haben die Initiatoren der "Impulse"-Reihe um Dorothee Hummel-Wagner zum offenen Bewegungsangebot im Freien veranlasst. Ab sofort bis Ende August bieten Vereine und Sportstudios Bewegungstreffs für alle Albstädter an: kostenlos, flexibel, ohne Anmeldung, frei wählbar, in mehreren Stadtteilen, zu verschiedenen Zeiten, für mehrere Zielgruppen, so dass jeder einsteigen kann.

Lichtenbolstadion Tailfingen, 4. Juni bis 23. Juli, montags, 18 bis 19 Uhr, "Bewegung quer Beet" mit Sabine Haasis-Binder vom Fitnessstudio Bestform