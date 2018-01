Albstadt Ein neuer Stern am Musikhimmel

Albstadt-Ebingen. "Hallo, wir sind die Neuen", stellte Andy Wütz die sechsköpfige Formation "#dieBand" vor, die vor den Braukesseln im Brauhaus Zollernalb – und vor einem mehr als vollen Haus – eine fulminante Premiere gefeiert hat, bei der die Zuhörer trotz der Enge viel Spaß hatten. Einzig das Servicepersonal war nicht zu beneiden, kämpfte sich aber tapfer durch die Masse.

Frontsängerin Verena Rissel, Bassist Christian Preiß, Leadgitarrist Jörg Herre, Claudio Sisto an den Drums, Martin Maute am Klavier und Andy Wütz, Sänger und Gitarrist, sind längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, wenn es um Livemusik in Albstadt und Umgebung geht, zumal mehrere von ihnen in mehreren Bands mitmischen – Wütz und Maute etwa bei den "Talgang Buam".

Schon bei den ersten Klängen von "Anytime, Anywhere" war die Stimmung top, und "#dieBand" setzte mehr als drei Stunden lang einen Klassiker an den anderen, durchmischt von einigen neueren Hits. Die starke, wandlungsfähige und mit jedem Genre kompatible Stimme von Verena Rissel gab mal den Ton an, fließt aber, wenn sie "Background singt, auch frisch und spritzig in das warme, sonore Organ von Andy Wütz. Zusammen präsentierte das stimmgewaltige Duo einige Rockballaden so schön, dass Musikfans "Die Stecher" künftig nicht mehr ganz so schmerzlich vermissen müssen. Totos "Africa", "I will remember", "Fields of Gold" und "How do You sleep while the rest of us cries" kamen vollmundig und satt daher, perfekt abgemischt und teils dreistimmig. So muss es sich anhören, wenn im Himmel die Engel rocken.