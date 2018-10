Albstadt Ebinger vorne beim Crosslauf

Zum zweiten Mal hatte sich in diesem Jahr ein Team des Gymnasiums Ebingen mit der Sportlehrerin Heidrun Bitzer auf den Weg nach Mössingen gemacht.

Fünf Jungen präsentierten sich in Bestform. Steven Steinmaier gewann mit großem Abstand über 1000 Meter überragend die Wettkampfklasse IV vor 78 Konkurrenten. Luca Stepins tat es ihm in Wettkampfklasse III über 2000 Meter gleich und siegte ebenfalls unangefochten. Auch Leander Bay und Ron Lehsiak konnten sich im WK III behaupten und belegten die hervorragenden Plätze 17 und 26 in einem Starterfeld von 146 Schülern.

Felix Beck musste zum ersten Mal in der Wettkampfklasse II antreten und somit 3000 Meter bewältigen.