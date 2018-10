Albstadt Duo Nashville kommt

Von Boss Hoss bis zu Tina Turner: Das "Duo Nashville" aus Donaueschingen heizt wieder mit Countrysongs, aber auch mit Titeln aus anderen Musikrichtungen ein. Frank Kirmis – der Sänger spielt Gitarre, Banjo und Bass – hat langjährige Erfahrung in der Country-Musikszene und begeisterte das Publikum. Jerry ist schon seit Mitte der 1960er-Jahren als Musiker in vielen Genren unterwegs. Mit Leidenschaft spielt er Trompete, Gitarre, Schlagzeug und Keyboard. Sängerin Mira war viele Jahre mit der Sunrise Danceband unterwegs, ebenso wie die aktuellen Bandmitglieder. Nach deren Ende war Mira in einem Party-Duo unterwegs, bis sie zum "Duo Nashville" kam. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 07432/13768 und 0170/69 555 23.