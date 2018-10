Albstadt Die Stadt reagiert auf den Status quo

Mit der Änderung reagiert die Stadt auf die Veränderung in der Nutzungsstruktur, die sich in den vergangenen Jahren auf dem 2,34 Hektar großen Areal vollzogen hat: Die Lebenshilfe ist mit Werkstätten und Wohngebäuden eingezogen, in einem ehemaligen Betrieb hat die Agentur für Arbeit eine neue Heimat gefunden, und auch eine Reparaturwerkstatt für Haushaltsgeräte und ein Feinkosthändler haben sich angesiedelt. Im Osten wird das Quartier von Wohngebäuden begrenzt.

Aus dem ehemaligen eingeschränkten Gewerbegebiet im Westen des Areals – dort befand sich früher der Schlachthof – soll nun ein Mischgebiet werden, der Ostteil wird einheitlich zum Allgemeinen Wohngebiet, wo bisher teilweise auch "Reines Wohngebiet" war. Ziel der Stadt ist laut Sitzungsvorlage eine "angemessene Nahverdichtung" und eine "maßvolle Innenentwicklung".