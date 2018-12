Albstadt Die "Mutter" des Küchenteams geht

"Dieses Projekt ist Ihr Baby", sagte Pfarrer Grosse zur scheidenden Küchenchefin Bärbel Appenzeller. Sie zeigte sich gerührt, dankte den vielen Gästen – rund 100 sind es bei jedem Mittagstisch – und übergab den Kochlöffel an ihre Nachfolgerin Heidi Lang, die künftig für den Speiseplan zuständig ist.

Zu Appenzellers treuem Küchenteam gehörte auch über acht Jahre lang Birgit Deutschmann – sie wurde ebenfalls mit Blumen verabschiedet. Unzählige Stunden geopfert hat auch Hans Schöller: Die Finanzen lagen bei ihm stets in besten Händen, am Veranstaltungstag selbst übernahm er immer die Begrüßung und gab neue Informationen weiter, auch beim Servieren der Speisen half er tatkräftig. Anton Bock lobte "das Tun, die Kreativität und den Stil" des ganzen Teams, freute sich über das gute ökumenische Miteinander und dankte auch jenen, die weiterhin ihre Zeit und Arbeit mit einbringen. Abschließend erinnerte er daran, dass die Gemeinschaft bei Tisch in der Bibel auch immer ein Bild für die Vollendung bei Gott sei. Das Mittagessen in Gemeinschaft wird ab 2019 jeden zweiten Mittwoch im Monat stattfinden. Der nächste Termin im evangelischen Gemeindehaus ist am 9. Januar.