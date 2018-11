Albstadt Die können sogar "Electro"

Das war diesmal nicht der Fall, doch die vielen Besucher, die da waren, genossen den Abend und applaudierten am heftigsten den Lokalmatadoren und Solisten: begnadete Musiker, die großartig die schwierigsten Kompositionen mit erfrischender Leichtigkeit meisterten und wunderbar miteinander harmonierten.

"Let’s Go To Work", "From The Heart", "The Little Things" und andere wundervolle Stücke boten den Musikern Gelegenheit, zu glänzen, ehe zum Schluss noch ein Überraschungsgast die Bühne betrat: Günter Bitzer aus Albstadt spielte das Disco-Stück "Staying Alive" in einer Electro-Deluxe-Coverversion nach dem Original der Bee Gees. Bei der Zugabe stand er mit Sigrun Schumacher beim Song "Street Life" gemeinsam am Mikrofon – was für eine schöne Krönung des Konzerts.