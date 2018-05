Albstadt Die Brückenbauer legen los

Neben den Gottesdiensten gibt es noch weitere Felder, in denen eine Kooperation sinnvoll erscheint: Die Konfirmandenjahrgänge werden kleiner, für Jugendkreise Mitarbeiter zu finden ist eine Herausforderung, und auch die Chormusik könnte mit vereinten Kräften Projekte angehen. Geplant ist zudem ein gemeinsamer Gemeindebrief.

Pfarrer Markus Gneiting, zuständig für Pfeffingen und Burgfelden, forderte offene Angebote für Menschen am Rand der Gemeinden. Einig waren sich die Tischgruppen darin, dass ein regelmäßiges Treffen in dieser großen Runde fruchtbar wäre, wenn auch die Sorge vor vielen Sitzungen mit wenig greifbaren Ergebnissen angesprochen wurde. Eine weitere Distriktssitzung wurde auf den Herbst terminiert, bei der lösungsorientiert gearbeitet werden soll.

Beim Schlusswort erinnerte der Onstmettinger Pfarrer Philippus Maier an den Bibelspruch, der über dieser Woche stand: "Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden." Darauf lasse sich bauen.

(sc). Das nächste größere Projekt des Kirchendistrikts ist der Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 10. Mai. Um 11 Uhr treffen sich Christen bei schönem Wetter vor der alten Kirche St. Michael in Burgfelden, bei Regen in der neuen Kirche. Ein großer Posaunenchor gestaltet den Gottesdienst musikalisch. Im Anschluss werden die Gäste rund um das Bürgerhaus Burgfelden bewirtet.