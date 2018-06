Albstadt Die "Backsteinkirche" steht seit 125 Jahren

Die Grüße der Stadt Albstadt übermittelte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann; anschließend überreichte Pfarrer Gog ein kleines Geschenk an Peter Thaddäus Lang, den Verfasser der Festschrift – Lang habe deutlich gemacht, wie lebendig die Josefsgemeinde und ihre Geschichte doch seien. Die Reihe der Grußadressen endete mit der von Walther Seiler, dem Pastor von Albstadts evangelisch-methodistischer Kirchengemeinde.

Musikalisch umrahmt hatten den Festgottesdiens die Kinder des Kindergartens St. Josef, unter anderem mit dem Lied "Gottes Haus hat viele Steine". Hans-Peter Merz, der Kantor, dirigierte und schlug die Orgel, seine Frau Gabriele sang, und Andreas Thullner spielte Solotrompete.

Albstadt-Ebingen. Der derzeitige Administrator der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried, Pfarrer Uwe Stier, ein gebürtiger Egesheimer, wird Nachfolger von Andreas Gog als leitender Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit V Albstadt. Domkapitular Paul Hildebrand gab die Ernennung Stiers am Sonntag im Jubiläumsgottesdienst anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Gemeinde St. Josef bekannt.

Uwe Stier ist 51 alt und ein Spätberufener – er hatte zuerst Jura in Tübingen studiert, war danach Rechtsanwalt geworden und hatte sogar eine eigene Kanzlei geführt. Indes hatte er schon früh den Wunsch gehabt, Priester zu werden, und deshalb 2004 in Tübingen das Studium der katholischen Theologie begonnen. 2012 wurde er zum Diakon, am 6. Juli 2013 in der Basilika in Weingarten vom Rottenburger Bischof Gebhard Fürst zum Priester geweiht. Zusammen mit seinem Bruder Edwin, der ebenfalls und bereits seit 1990 katholischer Pfarrer ist, feierte er in Egesheim Primiz und trat dann seine Vikariatsstelle in der Pfarrei St. Georg in Ulm an. 2015 wechselte er nach Bad Schussenried, um dort Pfarrer Joachim Meckler zu unterstützen. Dieser starb im November 2017; seither ist Stier Administrator.

Im Frühjahr hat er sich für die Pfarrstelle der Seelsorgeeinheit V beworben und sich vor Kurzem dem Gesamtkirchengemeinderat vorgestellt. Anfang Juni wurde er zum leitenden Pfarrer der Gemeinden St. Josef, Heilig Kreuz, St. Hedwig in Ebingen, St. Michael in Bitz, St. Johannes in Lautlingen, St. Margaretha in Margrethausen und St. Gallus in Laufen berufen. Pfarrer Andreas Gog wird Albstadt Anfang Juli verlassen wird.