Albstadt Der traditionelle Treff wird immer wieder sehr gut angenommen

Seit mehr als 70 Jahren gibt es diesen Rotkreuztag, und in all diesen Jahren konnte der Tailfinger Ortsverein stets auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen. So war es auch diesmal: "Wir sind mit dem Besuch zufrieden", erklärte Udo Wolter, der Ortsvereinsvorsitzende – und dass er dieses Interesse am DRK und seiner ehrenamtlichen Arbeit als Zeichen der Wertschätzung und er Anerkennung ansehe. In seiner Begrüßungsansprache ging der Vorsitzende näher auf diese Arbeit ein; außerdem wies er auf die Notfalldose hin, welche am Stand des Jugend-Rotkreuzes zu bekommen war. Das Schriftstück im Innern weise auf alles hin, was im Haushalt im Notfall benötigt werde, erläuterten die Jugendleiter Sabrina Haug und Hans-Peter Schmedtlevin.

Von den Gästen, die Tailfingens Rotem Kreuz am Sonntag die Ehre gaben – auch die Ehrenvorsitzenden Horst Kiesecker und Hartmut Wältner gehörten dazu – nutzten viele die Gelegenheit, an Ort und Stelle zu Mittag zu essen oder später Kaffee und Kuchen zu sich zu nehmen. Ein fester Bestandteil der Veranstaltung ist traditionsgemäß die große Tombola; ferner gehörten zum Rahmenprogramm die Spielwiese des Jugendrotkreuzes und die Darbietungen der Jumping Kids und Minis sowie von "Let’s Dance" von Jumping Fitness Albstadt. Sie alle erhielten für ihre Bühnenauftritte viel Applaus von den Besuchern.

Kein Tailfinger Rotkreuztag ohne Nikolaus– wie gewohnt kam er in Begleitung von Knecht Ruprecht, um die Kinder zu beschenken. Der Erlös des Rotkreuztages kommt der DRK-Arbeit vor Ort zugute: "Wir müssen über ein neues Fahrzeug nachdenken", erklärte Udo Wolter. "Unser Mannschaftswagen ist inzwischen 22 Jahre alt."