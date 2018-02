Albstadt Der Ich-Reflex muss an die kurze Leine

Und wie? Nina Ruge empfiehlt weder obskure Hilfsmittel, noch predigt sie den Ausstieg aus dem Alltag. "Selbsterkenntnis und die sich daraus ableitende Kunst der Selbstführung in ein neues Bewusstsein weisen den Weg zu einem Leben in innerer Stärke" verspricht sie und empfiehlt ihren Zuhörern, sozusagen ein "wissenschaftliches Experiment mit sich selbst" zu machen: Sie sollen sich einige Tage lang selbst beobachten und dabei den Blick auf den "Ich-Reflex" richten, jenen Mechanismus, der fortwährend hinterhältig versucht, bei allem Tun und Denken die eigene Wertigkeit in den Vordergrund zu stellen. Diesen Ich-Reflex hätten die meisten Menschen so verinnerlicht, dass er ihr ganzes Denken und Handeln bestimme. Ruge ermunterte ihre Zuhörer, durch eine ehrliche Selbstbeobachtung herauszufinden, wie oft das Ego selbst in alltäglichen Dingen versuche, sich selbst in den Vordergrund zu drängen. Wohlgemerkt auf Kosten anderer: "Man bläst ein anderes Licht aus, um sein eigenes heller erscheinen zu lassen."