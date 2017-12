Albstadt Der Froschkönig hat seinen Text vergessen

Das Zurückdrehen der Uhr um 60 Jahre fördert vieles zutage, was Haug erlebt hat. Etwa als er Gerhard Mayer-Vorfelder in eine Sendung über den VfB Stuttgart eingeladen hatte, der sich selbst interviewte und das Ergebnis als "sein schönstes Interview" bezeichnet hat.

Seit zwei Jahrzehnten erlebt er nun bei Lesungen in Albstadt einen großen Ansturm, auch diesmal im voll besetzten Maschen-Museum. Mit Albstadt verbindet Haug ein ganz besonderer Erfolg, nämlich der des Durchbruchs als Reporter im Jahr 1978 nach dem schweren Erdbeben: Keiner seiner Kollegen war zugegen, und seine Reportage wurde auf allen Kanälen ausgestrahlt, als er berichtete: "Hier sieht es aus wie nach einem Bombenangriff."

Nicht nur darüber ist in seinem neuen Buch "Ohne Worte – mein turbulentes Leben zwischen Wickelsgreuth und Schwäbisch Sibirien" zu lesen. Eigentlich wollte seine zwischenzeitlich 85-jährige Mutter auch erfahren, was er in seiner Sturm- und Drang-Zeit erlebt hat – da wurde sie jedoch enttäuscht, denn genau darüber berichtet Haug in seiner Biografie nicht. Was hat es auf sich mit dem Titel "Ohne Worte"? Er bezieht sich damit auf seine Schauspielerkarriere, die endete, als er knapp sechs Jahre alt war. In seiner Kindergarten-Hauptrolle als Froschkönig hatte Haug seinen Text – "Quaaack!" vergessen. Auch beim Spracherwerb war er nicht besonders erfolgreich: "Seggl" hatte er irgendwo aufgeschnappt und so dann seinen Nachbarn begrüßt, was ihm Ohrfeigen von seiner Oma einbrachte.