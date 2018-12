Albstadt Der Ebinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Albstadt-Ebingen (mak). Wie Manuela Früholz – sie sprach für den Handels- und Gewerbeverein (HGV) Albstadt-Ebingen – in ihrer Ansprache bekannte, war bei den Vorbereitungen das eine oder andere "holprig" gelaufen – am Freitagabend war davon nichts mehr zu spüren! Das Wetter war, wie Oberbürgermeister Klaus Konzelmann mit Genugtuung vermerkte, knackig, trocken und weihnachtlich kalt; das Angebot an den rund 90 Marktständen beschrieb er als "groß, breit, vielfältig", und auf die neue Weihnachtsmarktprovinz am Bürgerturmplatz mit lebender Krippe, zweiter Bühne und Märchenwelt ist er besonders stolz. Das letzte Wort hatte der Nikolaus Heldemar Paul – hatte er wirklich? Nein, die Kinder hatten es , die ihm ihre Gedichte aufsagten.