Albstadt Der Bürgerturmplatz macht mit

Wegen des Weihnachtsmarktes werden vom Donnerstag, 13., bis zum Montag, 17. Dezember, um 10 Uhr die Bushaltestellen Bürgerturm in der Fußgängerzone Bahnhofstraße vom Buslinienverkehr nicht mehr angefahren. Ersatzhaltestellen werden vor dem Haus Gartenstraße 16 und an der Osttangente auf Höhe des Treppenaufgangs zur Bitzer Steige eingerichtet. Die Tiefgarage Bürgerturm liegt im Marktbereich und kann deshalb von Freitag um 7 Uhr bis Sonntagabend nicht benutzt werden. Besucher des Weihnachtsmarktes können ab Freitag um 12 Uhr kostenlos auf dem Parkplatz Bahnhof und im wiedereröffnete Parkhaus Am Bahnhof parken.