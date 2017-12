Albstadt Dem Wandel der Zeiten kann sich niemand entziehen

Jürgen Hörr, Leiter der Berufsschule an der Walther-Groz-Schule, rühmte die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ausbildern der Betriebe, die sich in einem hervorragenden Jahrgangsergebnis und vielen Preisen und Belobigungen niedergeschlagen habe. Für die Absolventen sprach Jessica Konzelmann – die bisherige Schülersprecherin erzählte von den ersten Tagen im Schulhaus, das mit seinen vielen Stockwerken sattsam Gelegenheit zu unverhofftem Frühsport geboten habe, und an einen Unterricht "mit viel Witz und Charme und gelegentlich auch in tiefgründigen Diskussionen". Sie dankte den Lehrern für ihre Unterstützung – und nahm ihrerseits den Dank der Verbindungslehrer Susanne Judenhahn und Ulrich Rodon entgegen: In ihrer Amtszeit habe sie organisatorisches Geschick, Fleiß und Zuverlässigkeit an den Tag gelegt. Ein Geschenk und ein launiges "Arbeitszeugnis" erhielt Konzelmann obendrein.

Danach wurden Zeugnisse, Preise und Belobigungen überreicht. Den Scheffelpreis für besondere Leistungen im Fach Deutsch überreichte Deutschlehrer Bertram Weber an Selina Schlotterbek. Die "Simply the Best"–Preise des Fördervereins der Walther-Groz-Schule übergab Karin Schemminger den Jahrgangsbesten Maja Maric (Bank; Notendurchschnitt: 1,1) Jacqueline Beyer (Einzelhandel; 1,2) und Sandra Levko (Industrie; 1,6). Preise erhielten Filloreta Elezi, Jessica Konzelmann, Maja Maric, Ayse Örs, Natalie Schanz, Selina Schlotterbek, Jessica Tiberius (alle Bank) und Jacqueline Beyer (Einzelhandel), Belobigungen Simon Gonzalez Aguado, Sarah Ueberall (alle Bank), Moritz Blechmann, Selina Dreher, Sandra Levko, Luca Pesare und Julian Schmied (alle Industrie). Den musikalischen Rahmen des Festakts steuerten Gitarrist Norbert Stenkhoff und Armin Reiser auf der Querflöte bei.