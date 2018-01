Albstadt Das Kauf-Wasch-Café zieht um

Ein Second-Hand-Laden, ein Waschsalon und ein Cafébereich zum Verweilen – diese Kombination kommt gut an. Und: Das Angebot steht allen offen. Nicht nur Kleidung und Schuhe, auch Kinderwagen, Babyausstattung, Accessoires, Taschen, Koffer, Vorhänge, Tischdecken und Bettwäsche sind im Ebinger Kauf-Wasch-Café zu finden, alles zu günstigen Preisen. Die Spendenbereitschaft war von Anfang an groß. "Es gibt viele ökobewusste Menschen, die möchten, dass ihre Sachen wieder verwertet werden", konstatiert Schrade-Geckeler.

Auch der Gedanke der Begegnung spielt beim Kauf-Wasch-Café eine wichtige Rolle. Deshalb soll auch die Beratungsstelle der Diakonie in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Diese Neuerung ist allerdings mit Baumaßnahmen verbunden, die mindestens bis zum Jahresende andauern werden, schätzt Schrade-Geckeler. Die Beratungsstelle bleibt also vorerst im alten Gebäude – was bedeutet, dass die Diakonie bis spätestens Ende März eine Übergangslösung finden muss.