Albstadt Das Jubiläums-Bordfest steht 2018 bevor

Schatzmeister Siegfried Krattenmacher hatte genau Buch geführt und berichtete, dass im vergangenen Jahr 44 Chorproben abgehalten wurden, welche die Sänger sehr gut besucht hatten. Auch in seinem Kassenbericht legte Krattenmacher ein positives Ergebnis vor, was die Kassenprüfer bestätigten. Die Berichte der Schriftführerin Angela Krabel, des Chorleiters Manfred Ströle und des musikalischen Leiters Manfred Saalmüller zeigten, dass das MK-Schiff auf dem richtigen Kurs ist.

Als Höhepunkt für das Jahr 2018 kündigte Chorleiter Manfred Ströle das bevorstehende Jubiläums-Bordfest "95 Jahre Marinekameradschaft" an, das am 13. Oktober in der Festhalle Ebingen stattfindet.

Zahlreiche Ehrungen nahm der Vorsitzende anschließend vor. Für 40-jährige Vereinstreue wurde das Ehrenmitglied Dieter Koch mit der Treuenadel ausgezeichnet. Urkunde und Ehrennadel für 60 Jahre Mitgliedschaft werden noch an die Ehrenmitglieder Helmut Landenberger und Karl-Heinz Schidlowski, die beide nicht anwesend waren, überreicht.