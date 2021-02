Albstadt Dann eben erst im Jahr 2022

Albstadt-Margrethausen (hara). Es hätte ein rauschendes Jubiläumswochenende werden sollen: Die Narrenzunft "Runkelriabaweible" Margrethausen wollte aus Anlass ihres 15-jährigen Bestehens das übliche Programm – "Fetzede" am Abend des Fasnetssamstags, Umzug am Fasnetssonntag – noch durch einen weiteren Höhepunkt ergänzen: Sie hatten geplant, am Freitag einen in mehr als einer Hinsicht tollen Abend mit närrischem Treiben und einem Nachtumzug als fulminantem Ende zu veranstalten – 90 Zünfte und Fasnetsgruppen aus Nah und Fern hatten ihr Kommen zugesagt.