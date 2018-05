Albstadt Da waren’s nur noch drei

Jetzt hat sich der Abschied noch beschleunigt: Im Winter verschlimmerten sich Alfred Klaibers gesundheitliche Beschwerden so sehr, dass er sich nur noch an Krücken bewegen konnte. Ursprünglich wollten er und seine Frau noch eine Weile weiter machen, aber jetzt gehen sie doch mit 65 respektive 63 in den Ruhestand. Keine ungewöhnliches Alter für Angestellte, aber etwas früh für Selbstständige, findet Edith Klaiber. Aber es lässt sich nicht ändern.

Einen Nachfolger wird es nicht geben; die dritte Generation hat sich anders orientiert, und die Suche nach einem Übernahmepartner blieb ergebnislos. In der näheren Umgebung waren die Klaibers nicht fündig geworden; sich in der weiteren umzusehen, erschien ihnen nicht aussichtsreich.

Von vormals 13 Tailfinger Metzgereien sind jetzt noch drei übrig; in Truchtelfingen und Onstmettingen gibt es noch jeweils eine. Macht fünf im gesamten Talgang.