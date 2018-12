Albstadt CDU-Rat übt Kritik an OB Konzelmann

Albstadt - Die Kritik war im Ton freundlich, in der Sache hart: Roland Tralmer, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, erinnerte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann an sein Versprechen von 2015, sich durch das Amt nicht verbiegen zu lassen – und an die damals geäußerte Bitte, man möge es ihm sagen, wenn er sich verändere.