Albstadt Bußgeld-Bescheide werden rückwirkend verschickt

Die offizielle Mitteilung des Verkehrsministeriums ist noch nicht bei der Stadtverwaltung Albstadt eingegangen; sobald diese der Bußgeldbehörde vorliegt, werden die mit Traffistar S350 registrierten Geschwindigkeitsverstöße ausgewertet und wieder Verwarnungen und Bußgeldbescheide verschickt – und zwar auch rückwirkend für die Zeit, die seit Bekanntwerden des Urteils am 5. Juli verstrichen ist! In Albstadt kommt Traffistar S350 sowohl bei mobilen Geschwindigkeitsmessungen mit dem Messwagen zum Einsatz als auch semistationär – dafür wurde eigens eine Anlage angemietet, die auf einem Anhänger steht. Das System wird allerdings nicht in der Nachbarschaft der Rotlichtüberwachungsanlagen in der Berliner Straße in Ebingen und in der Ortsdurchfahrt Lautlingen sowie der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Neuweiler angewendet.

Das oberste Gericht des Saarlandes hatte eine Verurteilung wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit aufgehoben, weil es das Messergebnis des Messgerätes Traffistar S350 des Herstellers Jenoptik für unverwertbar gehalten hatte. Als Grund nannte das Gericht die unterbliebene Speicherung von Rohmessdaten, die das Grundrecht des Betroffenen auf effektive Verteidigung verletze.

Korrektheit der Messung wurde nicht beanstandet