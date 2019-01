Albstadt Birgit Bitzer tritt nach neun Jahren ab

Albstadt-Burgfelden. Der Abschied fiel Bitzer sichtlich schwer – zu sehr war sie mit den "Schdoale Gratzern" verbunden gewesen, die sie und ihre Mitstreiter aus kleinsten Anfängen zu einer Zahl von 235 Mitgliedern geführt und zu einer festen Größe nicht nur im Burgfelder, sondern im Albstädter Vereinsleben gemacht haben. "Es war mir eine große Ehre, für diesen Verein tätig sein zu dürfen", bekannte sie beim Abschied.

Der Rückblick fiel naturgemäß sehr persönlich aus. Man sei seinerzeit ins kalte Wasser gesprungen, habe sich etwas zugetraut – und sei an den Aufgaben gewachsen. Die wuchsen ihrerseits, denn "ich hatte das Ziel, immer noch mehr machen". Zahlreiche Initiativen seien gestartet worden; ein Großteil der Aktivitäten – Fasnet, Skiausfahrten, Tanzkurse, Schleppertreffen, Adventszauber – sei mittlerweile etabliert und habe seinen festen Platz im Veranstaltungskalender. Dafür, so Bitzer, habe sie ihrem Team zu danken – denn ein Teamplayer müsse man sein. "Nur so erreicht man etwas".

Auch die letzte Jahresbilanz, die Birgit Bitzer in ihrer Eigenschaft als Vorsitzende zusammen mit Schriftführerin Alexandra Eichler zog, fiel positiv aus. Am neunten Burgfelder Fasnets-Nachtumzug nahmen zehn Gruppen teil, in den diversen Besen herrschte Hochstimmung. Das Skitestfest auf dem Heersberg, ein Novum, war ebenfalls ein großer Erfolg; zum Albstadt-Bikemarathon steuerten die Schdoale Gratzer" ein Planschbecken bei, an und in welchem die Teilnehmer sich abkühlen konnten. Des weiteren standen Bogenschießen, Skiausfahrt, Helferfest, der erste Christbaumverkauf und der erfolgreiche Adventszauber auf dem Programm. Hauptevent war und bleibt indes das Schleppertreffen: Über 500 Traktoren und Oldtimer folgten der Einladung zur neunten Auflage, und auch die Besucher kamen in Scharen zum Stelldichein der Schlepper, dessen Platzbedarf so groß wie noch nie war, und zur Feierabendhockete. Die Tatkraft der Vereinsführung hat sich nicht zuletzt auf die Finanzen positiv ausgewirkt; das ging aus dem Kassenbericht von Christine Mayer hervor.