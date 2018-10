Albstadt Beate Weingardt: "Gute Beziehungen brauchen Grenzen"

Albstadt-Ebingen. Wer wünscht sich nicht enge, vertrauensvolle Beziehungen zu anderen Menschen? Wie sie funktionieren, hat Beate Weingardt aus Tübingen in ihrem Vortrag in der Psychologischen Beratungsstelle dargestellt. Zu Beginn machte sie deutlich, warum Beziehungen so wichtig seien: nicht nur wegen der Freude am Leben, sondern auch wegen der Anregungen und Aufgaben, wegen des Beistands bei Belastungen und des Rückhalts in schwierigen Situationen.