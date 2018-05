Albstadt Attentat auf Ehestettens Biber

Albstadt-Ebingen. Heinz-Dieter Wagner ist seit gut und gern zehn Jahren Biberbeauftragter des Zollernalbkreises; er hat es in dieser Zeit immer wieder erlebt, dass Leute, denen der Biber ein Dorn im Auge ist, versuchten, dessen Landnahme zu sabotieren, in dem sie Dämme anbohrten oder teilweise abtrugen. Der Biber ist – so Wagner – ein "Konflikttier"; er hat – begreiflicherweise – nicht nur Freunde. Man kann den Ärger des Landwirts, dessen Traktor an einem unterspülten Bachufer einbricht oder dessen Heuernte durch steigendes Grundwasser geschmälert wird, schon verstehen.

Was jedoch in der Nacht zum Freitag vergangener Woche in Ehestetten passierte, versteht Heinz-Dieter Wagner nicht mehr; er hat dergleichen auch noch nie erlebt. Der oder die Täter sind mit dem Traktor, möglicherweise auch mit einem Frontlader, mitten in den Bach, einen vom Hungerbrunnen herkommenden Zulauf der Schmeie, hineingefahren und haben den Biberbau regelrecht zermalmt. Sogar der Kessel wurde aufgebrochen; dass Tiere getötet werden könnten, nahmen die Biberfeinde ganz offensichtlich in Kauf, wenn sie es nicht sogar darauf anlegten.

Außerdem durchstachen sie zwei bachabwärts gelegene Dämme und verwandelten die oberhalb davon gelegenen Teichlandschaft so in eine Schlammwüste. Von Mutwillen kann man angesichts dieser durchaus methodischen Vorgehensweise nicht mehr reden, eher schon von beträchtlicher krimineller Energie. Die Talaue ist Naturschutzgebiet und der Biber streng geschützt – wer mit dem Frontlader seinen Bau attackiert oder ihm gar ans Leben will, macht sich strafbar und muss mit empfindlichen Sanktionen bis hin zur Freiheitsstrafe rechnen.