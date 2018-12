Albstadt Anmeldeportal startet

Interessierte können ihr Kind ab sofort schriftlich anmelden

Interessierte Familien können ab sofort ihr Kind sowohl direkt bei der ALBKAZ im Rathaus Ebingen als auch in der jeweiligen Wunscheinrichtung schriftlich anmelden. Die in den Einrichtungen abgegebenen Anmeldungen werden unmittelbar an die zentrale Stelle weitergeleitet. Vergeben werden die Kitaplätze zu den festgelegten Stichtagen. Eine Anmeldung ist grundsätzlich innerhalb der Sprechzeiten möglich.

Für das Kita-Jahr 2019/2020 gilt: alle Anmeldungen, die bis zum 31. Januar 2019 bei der ALBKAZ eingegangen sind, werden bei der Vergabe der Betreuungsplätze für den Zeitraum ab September 2019 bis Juli 2020 berücksichtigt. Nach dem Stichtag eingegangene Anmeldungen werden je nach freien Plätzen im Verlauf des Jahres vergeben.