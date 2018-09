Albstadt Albverein Laufen sucht Helfer

Albstadt. Der Laufener Albverein ruft auch in diesem Jahr naturverbunden Mitbürger und Mitglieder benachbarter Ortsgruppen dazu auf, bei einer Mähaktion auf den an der Kreisstraße von Laufen nach Tieringen gelegenen Dobelwiesen mitzuhelfen. Der Erhalt der seltenen Flora in diesem 3000 Quadratmeter großen Naturschutzgebiet, heißt es in dem Aufruf, könne auf Dauer nur gewährleistet werden, wenn Baumbewuchs und Wiesenfilz regelmäßig entfernt werden. Forst und Bauhof werden in der kommenden Woche mähen und das Mähgut später abfahren; es werden aber noch Helfer gesucht, welche die Mahd so bereitlegen, dass die Forstarbeiter sie später abtransportieren können.