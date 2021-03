1 Peter Maier ist wieder mit seinem Piaggio auf dem Traufgang "Wiesenrunde" unterwegs. Das rechte Bild zeigt eines der "Albmonschterle", die neuerdings Albstadts Wanderwege bevölkern. Foto: Schwarzwälder Bote

Ruhebänke: Peter Maier aus Pfeffingen bringt Mobiliar am Wegrand auf Vordermann

Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens bringt der Schwäbische Albverein Pfeffingen weitere seiner 57 Ruhebänke auf Vordermann. Seit über 15 Jahren übernimmt diese Aufgabe Peter Maier – natürlich ehrenamtlich.

Albstadt-Pfeffingen. Zu übersehen geschweige denn zu überhören ist Peter Maier bei seiner Tätigkeit in der Natur nicht. Wo sonst als in Pfeffingen begegnet man ein Dreirad-Piaggio, voll beladen mit frisch gestrichenen oder lasierten Holzleisten? Derzeit ist der auffällige hellblauen Einzylinder Italiener APE – das Modell wird seit 1947 gebaut – wieder unterwegs, mit Peter Maier am Steuer.

Allerdings nicht zum Vergnügen oder um Aufmerksamkeit zu erregen, sondern um einer guten Sache willen. Peter Maier war viele Jahre lang Funktionär, unter anderem auch stellvertretender Vertrauensmann – im Jubiläumsjahr blickt der 77-Jährige selbst auf 60 Jahre Mitgliedschaft zurück – , aber ein offizielles Amt hat er heute nicht mehr. Ein inoffizielles sehr wohl: "Ich kümmer mich immer noch um die Bänkle." Immer im Herbst macht er die Runde und schaut nach, welche Ruhebänke er sich in den Wintermonaten vornehmen wird. Wo er eine Auffrischung als notwendig erachtet, schraubt er die sechs Leisten ab – zwei gehören zu den Lehnen, vier zu den Sitzflächen – und nimmt sie mit nach Hause. Ein gutes Dutzend Ruhebänke, rund 60 Latten, passieren jeden Winter nach und nach seine Werkstatt. Kleinere Schäden werden ausgebessert., bei größern schleift Maier die Latten vollständig ab und lasiert sie neu – dreifach.

Wenn dann das Frühjahr kommt und sich der Beginn der Wandersaison ankündigt, macht Maier sich auf den Weg. Beladen mit dem Holz, den Schrauben und Werkzeug fährt er eine Bank nach der anderen an. "Mit dem Piaggio komme ich fast überall hin." Alle Latten werden wieder angeschraubt, die Bänke in einen tadellosen Zustand. gebracht und nach der Montage noch das Schild mit dem Albvereinssymbol und der Aufschrift "Ortsgruppe Pfeffingen" angebracht.

Zur Freude vieler Spaziergänger hat Peter Maier in den vergangenen Tagen auch das "Bänkle" an den drei Skulpturen, die den Weg zur Eyachquelle säumen, neu beplankt. Die Sitzgelegenheit war im Frühjahr 2020 abgebaut worden, da die Forche hinter ihr morsch war und entfernt werden sollte. Ein Jahr war sie weg, zum Leidwesen vieler Spaziergänger; nur die beiden Betonträger waren stehen geblieben. Vor kurzem hat eine Waldarbeiterrotte den kranken Baum gefällt, und tags darauf machte sich Peter Maier auch schon an die Arbeit.

Was ihn dieser Tage besonders erfreut hat, sind die "Albmonschterle", die ein kreativer Zeitgenosse offenbar in den Wintermonate gebastelt hat und derzeit in der Nähe von Ruhebänken auf der gesamten Albstädter Gemarkung postiert. Maier hat jüngst eines auf dem Irrenberg entdeckt: "Es bekommt natürlich gleich einen Platz bei einer neuen Bank." Auch in Onstmettingen sollen "Monschter" gesichtet worden sein. Ulrike Wieland vom städtischen Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement, die momentan ebenfalls viel unterwegs ist und Kontrollgänge auf den Premiumwanderwegen macht, kennt sie bisher nur vom Hörensagen. "Wir wir wissen auch nicht, wer uns mit dieser Aktion Gutes tut. Aber vielleicht erfahren wir es ja irgendwann."