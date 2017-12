Albstadt-Onstmettingen (mos). Zur Adventsoase für Kinder und Jugendliche lädt die katholische Kirchengemeinde St. Maria Onstmettingen am Donnerstag, 14. Dezember, von 15.45 bis 17 Uhr in die Kirche ein. Die Kinder sollen die Adventszeit einmal anders erleben und aus dem Schulalltag ausbrechen. Auf einer Wunschinsel hat jeder die Möglichkeit, Ruhe zu finden und von geheimen Wünschen zu träumen. Im Nomadenzelt erfahren sie von einem waghalsigen Abenteuer, und auf einer Lichtinsel lassen sie sich von Sternenstaub berieseln. Beim gemeinsamen gestalten Adventsmandala stimmen sie sich auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Anschließend sind alle in den Gemeindesaal zum Essen und zu Getränken eingeladen.