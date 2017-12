Albstadt Adieu AC bei der Abrissparty

Die Party steigt am Freitag, 29. Dezember. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Auf die Gäste warten Speisen und Getränke sowie jede Menge Musik und Spaß bis 2 Uhr morgens. Zu Beginn spielt die Gruppe "Malaka-Hostel" aus Freiburg, eine sechsköpfige, bunte und internationale Powerband, die sich musikalisch frei von festen Genre-Klischees bewegt. Von fetten Balkanbeats bis hin zu elektrisierendem Hippie-Rock ist alles möglich. Nach einer Pause spielt ab 22 Uhr Kai Weidle, Exil-Tailfinger aus Hamburg, mit der Cover- Band "One Night Jam". Karten gibt es über Easyticket, die Tourist-Information im Rathaus Albstadt und das Kreativbüro "Logo!" in Ebingen, bei Schreibwaren Raff-Schatz sowie im "Café am Markt" in Tailfingen. Im Vorverkauf kosten sie elf, ermäßigt neun Euro, an der Abendkasse 13, ermäßigt elf Euro.