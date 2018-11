Albstadt-Tailfingen. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 3500 Euro zu kümmern, hat ein 19-jähriger Autofahrer das Weite gesucht, nachdem er am Donnerstag gegen 17 Uhr mit seinem Dacia gegen einen Anhänger gefahren war. Der junge Mann bog mit seinem Fahrzeug von der Heusteigstraße nach rechts in die Mühlenstraße ab und übersah einen am Straßenrand abgestellten Autoanhänger. In der Folge prallte der Dacia gegen den Anhänger und schob diesen auf einen davorstehenden Grand Cherokee. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Den Beamten des Polizeireviers Albstadt gelang es, im Rahmen der Fahndung den Verursacher ausfindig zu machen. Der 19-Jährige hatte den beschädigten Dacia rund 500 Meter nach der Unfallstelle geparkt.