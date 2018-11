Albstadt 10 000 Deckel für eine gute Sache

Albstadt-Ebingen. "Es gibt mit Afghanistan, Pakistan und Nigeria nur noch drei Länder auf der Erde, in denen es Kinderlähmung gibt", berichtet Hans Pfarr. Albstadts ehemaliger Oberbürgermeister ist deutschlandweit für 1070 Rotary-Clubs zuständig im Kampf gegen Kinderlähmung. Mit Erfolg, wie sein Rückblick zeigt. "Es gab 1987 noch 125 Länder mit jährlich 330 000 Infektionen, seither konnte die Infektionsrate um 99,9 Prozent auf 37 Krankheitsfälle im Jahr 2016 gesenkt werden." Rotary habe eine Welt ohne Kinderlähmung versprochen, dem Ziel sei man ganz nahe.

Mit dazu trug unglaublich viel Engagement bei. Ob in Schulen, Kindergärten, in Privathaushalten und an anderen Stellen, überall wurde die Aktion unterstützt. Ebenso vor Ort, wie am Samstagmorgen auf dem Hof der Firma Getränke Mebold in Ebingen.

Seit Jahren ist der FV Rot-Weiß Ebingen beispielhaft mit verschiedenen Aktionen aktiv, wenn es um Hilfe für Menschen in Not geht. 25 Mitglieder aus den Reihen der Aktiven, Frauen, Mädchen und Jugendspieler mit den Funktionären Siegfried Fischer, Wolfgang Eppler, Gerhard Graf und Michael Vogler schraubten zusammen mit Hans Pfarr eine Stunde Plastikdeckel von leeren Flaschen ab.