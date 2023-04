Kabel in Großbäckerei beginnt zu schmoren

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen rückte die Feuerwehr zu einer Bäckerei in Oberriedt aus. Dort hatte ein schmorendes Kabel zu rauchen begonnen. Die Ursache ist nach wie vor unklar.









Ein technischer Defekt bei einer Calwer Großbäckerei in Oberriedt hat am frühen Freitagnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Calw mit den Abteilungen Calw und Altburg auf den Plan gerufen. Die Ursache für den Defekt in einem Schaltschrank blieb bis zum Einsatzende unklar.

Mit mehreren Löschfahrzeugen und 40 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr bei der Bäckerei an. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Brandausbreitung und somit Schlimmeres verhindert werden.

Strom wird vorsorglich von Fachfirmaabgeschalten

An der Einsatzstelle waren zehn Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Auch ein spezieller Anhänger mit zahlreichen CO2-Löschgeräten wurde vorsorglich an die Einsatzstelle hinzugezogen, der speziell für Kabelbrände und elektrische Störungen als Löschmittel dient. Mittels Wärmebildkamera wurde der Bereich des Schaltschranks untersucht, in dem die ungewöhnliche Wärme- und Rauchentwicklung aufgetreten und Kabel geschmort waren. Dort konnte die Hitzeentwicklung und die Störung punktgenau mittels der Wärmebildkamera lokalisiert werden. Mit den CO2-Löschgeräten wurden sie gelöscht und abgekühlt. Eine hinzugezogene Fachfirma schaltete den Strom im Brandbereich ab.

Für Einsatzleiter Steffen Kuhn und Abteilungskommandant Michael Gollor war es nur ein Routineeinsatz, denn zu Kabelbränden komme es immer mal wieder, erklärte Gollor und weiter: „Man übt ja das ganze Jahr alle möglichen Szenarien, um im Ernstfall gut gerüstet zu sein.“ Beide zeigten sich insgesamt zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf des Einsatzes.

Die Einsatzstelle konnte zeitnah wieder an der Bäckereibetreiber übergeben werden.