Drei Polizeistreifen in Tennenbronn im Einsatz

1 Insgesamt sechs Beamte der Polizei waren nach Tennenbronn zu einem Alarm bei der Volksbank ausgerückt. Foto: Wegner

Zu einem Alarm bei der eigentlich zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Volksbank in Tennenbronn sind am Montag gegen 15 Uhr drei Polizeistreifen ausgerückt.















Schramberg-Tennenbronn - Zwei Streifenwagen sowie ein Zivilfahrzeug mit jeweils zwei Beamten waren nach einem Alarm bei der Volksbank in Tennenbronn mit Sondersignal durchs Bernecktal in den Schramberger Stadtteil ausgerückt. Zunächst beobachteten zwei Beamte vom Dorfplatz aus die Lage, während zwei Kollegen von der anderen Seite der Hauptstraße her das Bankgebäude betreten hatten.

Schnell Entwarnung

Vor Ort konnte dann nach relativ kurzer Zeit schnell Entwarnung gegeben werden: es handelte sich wohl um einen Fehlalarm – warum dieser ausgelöst worden war, war zunächst nicht festzustellen. Die Schalter der Bank waren nämlich zu diesem Zeitpunkt geschlossen, allerdings befand sich eine Mitarbeiterin des Geldinstituts in den Räumen dieser Zweigstelle der "Gestalterbank".