Aichhalden Leben bedeutet nicht nur "schaffe, schaffe"

Nach der Kaffeepause widmete sich der Referent dem Begriff "Glauben". Hierzu gehörten auch Zweifel, so Büchle weiter. Grundlage des Glaubens sei jedoch in erster Linie die Bibel. In einigen Minuten der Stille konnte jeder der Zuhörer seinen eigenen Glauben reflektieren.

Das Leben eines Menschen sei mit einem Haus vergleichbar; er dürfe Gott in alle Räume – wohl Bereiche des Lebens – einladen. Und Gott entrümple sogar das "Haus" eines jeden Menschen, wenn er dies nur vertrauensvoll zulasse, wusste Referent Büchle den CVJMlern aus nah und fern kundzutun.

In Gemeinschaft mit anderen Jesus begegnen – in besonderen Erlebnissen und in Zeiten der Stille

Es wurde auch die Frage gestellt, wo denn der Glaube Platz im Leben eines jeden habe. Dem Christ sei auf jeden Fall ein Leben im Überfluss geschenkt – "Sorge dich nicht" heiße es in der Bergpredigt.

Beim Begriff "Leben" stellte der Referent klar, dass Leben nicht allein nach der schwäbischen Maxime "Schaffe, schaffe, Häusle baue" funktioniere. Auch Werbeslogans wie "Wohnst du noch oder lebst du schon?" brächten wenig Wahres zutage, schilderte er seine Sichtweise. Ein erfülltes Leben besteht laut Büchele darin, in Gemeinschaft mit anderen Jesus zu begegnen, in besonderen Erlebnissen und in Zeiten der Stille. Es sei ein Leben, das nicht allein für sich selbst lebe, sondern sich auch anderen zur Verfügung stelle.

Zum Abschluss war für den Referenten und die Teilnehmer dann noch einmal Zeit, um in sich zu gehen und über verschiedene Fragen zum Thema Beziehung nachzudenken: "Wo gestalte ich mein Leben selbst und wo werde ich gelebt?" Und: "In welchen Beziehungen bin ich gerade glücklich und wo sollte ich den ersten Schritt tun, um etwas zu verändern?"

So gelang es Johannes Büchle vom Landesverband in seinem Vortrag zu dem Thema "Miteinander Glauben leben", die Teilnehmer in der Gemeindehalle zu sensibilisieren und sie damit zu persönlichen Entscheidungen zu führen.