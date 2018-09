Aichhalden Inoffiziell ist Kleinspielfeld eröffnet

Zur Finanzierung des Kleinspielfelds hatte Wiedmann schon in der Versammlung angemerkt, dass diese "gut" aussehe. Der Sportverein müsse zwar auf die Auszahlung des bewilligten Zuschusses des Württembergischen Landessportbunds in Höhe von 7500 Euro bis Anfang 2019 warten. Doch die Förderung der Gemeinde von 25.000 Euro komme schneller und weitere 15.000 Euro seien in Form von Spenden gesammelt worden, so Wiedmann.

Die Gesamtkosten für die Herstellung des Kleinspielfelds bezifferte Wiedmann mit rund 75.000 Euro. Das noch fehlende Geld werde durch Rücklagen sowie die Aufnahme eines Kredits finanziert, so der Vorsitzende, wohl wissend, dass auch in naher Zukunft noch dringliche Investitionen von rund 30.000 Euro in die Infrastruktur der beiden Sportgelände anstünden. So müsse die Laufbahn im Bereich der Tribüne am neuen Sportplatz saniert werden, der 100 Meter lange Ballfangzaun rutsche quasi den Hang hinunter und nicht zuletzt sollte auch der Zustand des Schuppens am alten Sportplatz verbessert werden.

Vorgesehen, so Wiedmann, sei aber noch eine offizielle Eröffnung des Kleinspielfelds, wenn die auch mit der Gemeinde abgestimmten Arbeiten alle fertig seien – hierzu gehört auch eine Sicherung der Fläche vor Regenwasser aus dem dahinter liegenden Gelände. Hier denke man über einen Wall oder einen Graben nach, so der Vorsitzende.