Aichhalden. Ein Nähkurs für Kinder im Grundschulalter wird von der Gemeinde Aichhalden am Freitag und Samstag, 16. und 17. November, angeboten. Unter der Leitung von Gaby Marte haben die Kinder die Möglichkeit, sich selbst ein Schlampermäppchen, einen Rucksack oder einen Geldbeutel zu nähen. Kurs 1 findet am Freitag, 16. November, von 14 bis 17 Uhr und Kurs 2 am Samstag, 17. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Nähzimmer im Kinderhaus statt. Die Teilnehmerzahl ist auf acht Kinder je Kurs begrenzt. Anmeldungen nimmt die Gemeindeverwaltung Aichhalden, Elke Kaiser, Telefon 07422/97 02-132, entgegen. Die Kursgebühr beträgt, inklusive Materialkosten, sechs Euro und ist bereits bei der Anmeldung zu bezahlen.