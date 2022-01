1 Omarm Marmoush weilt aktuell beim Afrika-Cup. Foto: imago images/Xinhua/Mohamed Asad

Omar Marmoush will mit Ägypten beim Afrika-Cup an erfolgreiche Zeiten anknüpfen und das Turnier gewinnen. Für den Stürmer erfüllt sich ein Kindheitstraum, den VfB schmerzt der Verlust.















Stuttgart - Die Offensive des VfB Stuttgart ist personell arg gebeutelt. Aktuell fallen Silas Katompa Mvumpa, Mateo Klimowicz und Wahid Faghir (positive Coronatests) aus, Sasa Kalajdzic steht zudem nach seiner Schulterverletzung für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) bei Greuther Fürth auf der Kippe. Zu allem Überfluss fehlt dem Club auch noch Omar Marmoush.

Die Leihgabe aus Wolfsburg weilt beim Afrika-Cup. Marmoush kam in der Vorrunde immerhin in zwölf von 17 möglichen Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte zwei Treffer und gab drei Vorlagen. Mit den „Pharaonen“, so der Spitzname der ägyptischen Nationalmannschaft, will Marmoush nun dem Status des Topfavoriten gerecht werden. Ägypten ist mit sieben Turniersiegen Rekordsieger des Wettbewerbs.

Marmoush feierte erst im Herbst sein Debüt für die Nordafrikaner. Ihm gelang ein Traumeinstand mit einem Tor und einer Vorlage. Nun gehört er zum ägyptischen Kader für das Kontinentalturnier, das von Sonntag an bis zum 6. Februar in Kamerun stattfindet. Für Marmoush geht damit „ein Kindheitstraum in Erfüllung“, wie er betonte. An der Seite von Superstar Mohamed Salah (FC Liverpool) soll er gemeinsam mit Trezeguet (Aston Villa) für die Treffer sorgen, im Mittelfeld wird Mohamed Elneny (FC Arsenal) die Fäden ziehen. Das Quartett gilt als Gerüst der Mannschaft von Nationaltrainer Carlos Queiroz, dessen restlicher Kader sich hauptsächlich aus Spielern der beiden heimischen Topclubs Zamalek und Al Ahly FC rekrutiert.

Die Ägypter sind Gruppenkopf der Gruppe D und steigen am Dienstag (17 Uhr MESZ) mit dem Duell gegen Mitfavorit Nigeria in das Turnier ein. Es folgen Spiele gegen Guinea-Bissau (15. Januar, 20 Uhr MESZ) und den Sudan (19. Januar, 20 Uhr MESZ). Gelingt der Sprung ins Achtelfinale, geht es ab dem 23. Januar weiter. Bei einem Finaleinzug Ägyptens würde Marmoush dem VfB bis mindestens zum 6. Februar fehlen, also frühestens beim Auswärtsspiel in Leverkusen am 12. Februar wieder zur Verfügung stehen.