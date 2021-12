So denkt Omar Marmoush über seine Zukunft beim VfB Stuttgart

1 Omar Marmoush hat bislang einmal für den VfB getroffen Foto: Baumann/Julia Rahn

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Nach seiner Verletzung will Omar Marmoush beim VfB Stuttgart wieder durchstarten. Im Gespräch mit unserer Redaktion spricht der Angreifer über Scouts beim Afrika Cup, seinen Nationalmannschaftskollegen Mo Salah und über seine Zukunft.















Link kopiert

Stuttgart - Die Scouts des VfL Wolfsburg hatten den richtigen Riecher, als sie 2017 beim U-20-Wettbewerb des Afrika-Cups in Sambia auf einen quirligen 18-jährigen Stürmer aufmerksam wurden. Inmitten der Vielzahl an Talenten, die bei einem solchen Turnier vorspielen und auf die große Bühne drängen, stach ihnen der junge Ägypter mit dem lockigen Haar ins Auge. Auch wenn sein Team bereits nach der Vorrunde ausschied, hatte Marmoush seine Eintrittskarte in den europäischen Fußball gelöst. Mit einem Vertrag beim VfL Wolfsburg.