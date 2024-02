AfD-Parteitag in Rottweil

1 Gegen den Parteitag Demonstrierten rund 2000 Menschen. Foto: Weisser

Die Polizei in Rottweil zieht nach dem Parteitag der AfD vorerst eine positive Bilanz. Demnach sei, aus Sicht der Beamten, ein ungestörter Ablauf des Parteitages gelungen.









In der Stadthalle in Rottweil fand am Samstag der Landesparteitag der Partei AfD statt. Die Anreise der Teilnehmenden des Parteitages zur Stadthalle verlief reibungslos.