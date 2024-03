Die Augenarztpraxis und das Hausarztzentrum im neuen Württemberger Hof sind ab 2. April geöffnet. Auch ein Orthopäde soll in den Neubau einziehen.

Im neuen Württemberger Hof zieht Leben ein. Die Namensschilder neben dem Aufzug hängen schon, eins von vier Feldern ist noch frei: Zwei Arztpraxen im ersten Obergeschoss des neuen Württemberger Hofs sind bezogen, vier sollen es insgesamt werden.

Der Augenarztpraxis von Georg Hummel und Jutta Plank-Hummel und dem Hausarztzentrum von Arian Christopher Fiebig und Thorsten Heckele wird gerade der letzte Schliff verpasst. Ab Dienstag, 2. April, ist geöffnet.

Weitere Kollegen sind nicht ausgeschlossen

Die Augenarztpraxis ist mit 250 Quadratmetern geräumiger als die ehemalige in der Bahnhofstraße 1 und hat unter anderem einen zusätzlichen Raum für Voruntersuchungen.

Fiebig und Heckele, die davor eine Praxis in Weilstetten hatten, und ihre beiden Kollegen Robert Nitschke und Kathrin Leukhardt – Letztere war Fachärztin für Viszeralchirurgie am Zollernalb-Kilinikum und absolviert eine Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin – sind ein junges Team. Sie könnten sich gut vorstellen, dass noch weitere Kolleginnen oder Kollegen hinzukommen.

Auch ein Orthopäde wird einziehen

In der 391 Quadratmeter großen Praxis wäre Raum genug. „Patienten“, versichert Arian Christopher Fiebig, „werden immer vom gleichen Arzt betreut.“ Gleichzeitig betont er, dass neue Patienten willkommen seien.

Fühlen sich hier wohl: Das Team von Georg Hummel und Jutta Plank-Hummel (Vierter und Fünfte von links) strahlt vor der Wand aus Island-Moos und dem neuen Praxislogo mit dem Bauherrn Wolfgang Eberhart um die Wette. Foto: Ungureanu

Den Medizinern und ihren Teams gefällt’s: Die neuen Räume sind größer, heller, der Zugang ist ab Tiefgarage barrierefrei, und die Anbindung an Bus und Bahn sind optimal. Bauherr Wolfgang Eberhart von der Binsdorfer Bauprojekta hört es gerne.

Anfang Juni, verrät er, werde der Balinger Chirurg und Orthopäde Dr. Michael Lemanczyk ein Stockwerk weiter oben einziehen. Und was die vierte Praxis angeht, da würden derzeit noch Gespräche geführt. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Eberhart.

Nicht zu vergessen: In unmittelbarer Nähe sind ein Hautarzt, ein Kardiologe, ein Gastroenterologe, eine Kinderärztin und die MKG-Chirurgie. Für die Augenärzte Georg Hummel und Jutta Plank-Hummel ist der Umzug mit einem Jahrestag verbunden: Vier Tage nach der Wiedereröffnung, am 6. April, feiern sie ihr 25-jähriges Praxisjubiläum in Balingen.