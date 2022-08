1 Die Enkelin eines Schlaganfallpatienten berichtet von angeblichen Missständen im Pro Vita Rehazentrum am Klosterwald im Zentralbereich von Villingen-Schwenningen. Foto: Neß

Immer häufiger geraten Kliniken in die Öffentlichkeit, weil Angehörige und Patienten von schrecklichen Zuständen und mangelnder Pflege berichten. Was raten die Krankenkassen in so einem Fall zu tun? Unsere Redaktion hat nachgefragt.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es sind angeblich "bestürzende Zustände" in dem Rehazentrum Am Klosterwald in Villingen, von denen die Enkelin eines Schlaganfallpatienten berichtet. Nach einem mittelschweren Schlaganfall Anfang Juli wurde ihr Großvater im Pro Vita Rehazentrum Am Klosterwald aufgenommen, welches unter anderem Rehabilitationen der Neurologie vornimmt. Es ist eine Entscheidung, die die Familie inzwischen bereut, wie aus dem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten hervorgeht.