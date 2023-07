Luftsportverein in Fluorn-Winzeln äußert sich zu tödlichem Unglück

Absturz in Mönchweiler

1 Der verunglückte 64-Jährige war auf dem Flugplatz in Fluorn-Winzeln gestartet. Foto: Herbst

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Mönchweiler äußert sich der Luftsportverein in Fluorn-Winzeln zu dem tragischen Geschehen. Der getötete 64-Jährige war langjähriges aktives Mitglied.









Der erfahrene Pilot war am Donnerstag gegen 10.45 Uhr mit seinem Kleinflugzeug in einem Waldstück nahe eines Firmengebäudes in Mönchweiler abgestürzt. Schnell erreicht die tragische Nachricht Fluorn-Winzeln. Wie sich herausstellte, war das Flugzeug dort gestartet.