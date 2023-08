1 Der Löwen in Schönenbach. Jahrzehntelang wurden hier Gäste aus Nah und Fern kulinarisch verköstigt. Foto: Aileen Ginter

Die Stühle stehen ordentlich an den aufgeräumten Tischen, die Räume sind sauber und einladend – nichts deutet darauf hin, dass im Schönenbacher Löwen am ersten Juliwochenende das letzte Mal gespeist wurde. In Schönenbach ist damit nach Jahrzehnten eine Ära in der Gastronomie zu Ende gegangen.