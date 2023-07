Dass dies in sehr vielen Fällen gelang, zeigt der Erfolg, über den sich die 55 Abiturienten von St. Ursula am Ende freuen konnten.

Den besten Notenschnitt im Abitur hat Emily Benz mit 1,0. Sie erhält daher den Preis des Oberbürgermeisters.

Sehr gutes Abitur

Schulpreise für ein sehr gutes Abitur erhielten außerdem Samuel Kleijn, Magdalena Eschbach, Fabienne Dohmen, Marie Schäfer, Tabea Dennebaum, Jonathan Kühner, Simon Bolli, Fabian Hirth, Philipp Lange, Elisabeth Liebelt, Ushahni Jeromin, Eva Schäfer und Malenka Vogel.

Für ihren guten Abschluss erhielten eine Belobigung Lena Majewski, Marina Klein, Alisa Lindinger, Lina Weber, Joline Rothmund, Hannah Dennebaum und Robert Limberger.

Die Abiturienten

Die weiteren erfolgreichen Abiturienten sind Elisabeth Amann, Josua Anders, Levente Batiz, Mattea Binkert, Tim Burggraf, Vreni Dinser, Jonah Dürrenberger, Emma Garcia Soler, Franca Gaßner, Jonas Gentner, Aleksa Günaydin, Anna Isabelle Heckmann, Sam Hildebrandt, Janine Hirt, John Holzer, Finn Krebs, Chiara Laqua, Estelle Lebas, Ha Hella Mandlik, Vivienne Milse, Antonia Nutz, Marcel Papazoglu, Verona Pripusic, Chantal-Lara Rambone, Moritz Riegger, Laura Salaj, Ellen Schleicher, Jana Schubert, Luca Silano, Annika Simon, Jakob Swietlik, Anastazja Szutenberg, Selina Zeller und Manuel Zinser.

Die Preisträger

Der Scheffelpreis für das beste Abitur im Fach Deutsch ging an Hannah Dennebaum. Der Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, der Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und der Ferry-Porsche-Preis wurden Magdalena Eschbach zugesprochen. Jeweils ein Preis der Stiftung „Humanismus heute“ für die sehr guten Leistungen im Latein-Abitur gingen an Jonathan Kühner und an Emily Benz, die auch den Preis der St. Ursula-Schulen im Fach Bildende Kunst erhielt. Der Südwestmetall-Schulpreis für das beste Abitur im Fach Wirtschaft wurde Samuel Kleijn verliehen. Der Sozialpreis des Vereins der „Freunde der St. Ursula-Schulen“ wurde Hannah Dennebaum, Tabea Dennebaum und Fabienne Dohmen zugesprochen.

Fachpreise erhielten: im Fach Katholische Religion Tabea Dennebaum, Lena Majewski, Samuel Kleijn, Jonathan Kühner und Marie Schäfer, im Fach Evangelische Religion Philipp Lange, im Fach Deutsch Philipp Lange und Elisabeth Liebelt, im Fach Englisch John Holzer, Ushahni Jeromin, Estelle Lebas, Laura Salaj und Malenka Vogel, im Fach Französisch Estelle Lebas und Lena Majewski, im Fach Mathematik Simon Bolli und Fabian Hirth, im Fach Physik Magdalena Eschbach und Eva Schäfer, im Fach Chemie Emily Benz, im Fach Biologie Marie Schäfer, im Fach Gemeinschaftskunde Jonathan Kühner, im Fach Geschichte Simon Bolli, Tabea Dennebaum und Marie Schäfer, im Fach Musik Lena Majewski und im Fach Bildende Kunst Hannah Dennebaum und Fabienne Dohmen.

Für ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes wurden vorgeschlagen: Emily Benz und Magdalena Eschbach. Eine Empfehlung für die Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk erhielten Tabea Dennebaum, Fabienne Dohmen, Samuel Kleijn und Marie Schäfer. Ein e-fellows.net-Stipendium erhalten Emily Benz, Samuel Kleijn, Magdalena Eschbach, Fabienne Dohmen, Marie Schäfer, Tabea Dennebaum, Jonathan Kühner, Simon Bolli und Fabian Hirth.

Anerkennung

Eine dankende Anerkennung für besonderes Engagement in Arbeitsgemeinschaften und Projekten wurde ausgesprochen: in der SMV an Vreni Dinser, Emma Garcia Soler, Chiara Laqua, die auch stellvertretende Schülersprecherin war, Marcel Papasoglu, Verona Pripusic, Ellen Schleicher und Annika Simon, im Weltladen-Team an Fabienne Dohmen, Tabea Dennebaum und Ha Hella Mandlik, im Schulsanitätsteam an Jonah Dürrenberger und Moritz Riegger, im BuddyClub an Finn Krebs, im Schulorchester „Junge Philharmonie St. Ursula“ an Sam Hildebrandt, im Musical-Team an Elisabeth Amann, Simon Bolli, Jonas Gentner, Anna Heckmann, Fabian Hirth, Eva Schäfer, Luca Silano, Manuel Zinser sowie an Magdalena Eschbach und Marie Schäfer, die sich auch im Bühnentechnik-Team engagierten.

Latinumprüfung

Die aktuelle Latinumprüfung als Ergänzungsprüfung zum Abitur in den jetzigen zehnten Klassen haben bestanden: Fiona Bobak, Amalia Braicu, Leana Britsch, David Chromy, Emily Eckerle, Lukas Fetscher, Rosa Lina Itta, Michael Kessler, Anna Kremm, Samuel Kurtzrock, Mia Lendle, Annabelle Martinez, Sophia Muja, Adrian Puhlmann und Saskia Schwäble.