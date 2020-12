Abfallwirtschaft Kreis Calw Müllgebühren sollen wieder steigen

Im Schnitt würden Gebühren um 7,5 Prozent steigen

In einer Modellberechnung – einer Mischung aus erhöhter Grundgebühr und einer durchschnittlichen Zahl der ebenfalls erhöhten Leerungsgebühr – kommen auf Ein-Personen-Haushalte Mehrkosten pro Jahr von 11,51 Euro zu, das bedeutet eine Erhöhung von 10,87 Prozent. In der Modellrechnung muss ein solcher Haushalt dann pro Jahr eine Gebühr von 117,42 entrichten. Für einen Zwei-Personen-Haushalt steigt die Gebühr von 151,37 Euro auf dann 165,90 Euro im Jahr – eine Steigerung von 9,6 Prozent. Bei Drei-Personen-Haushalten fällt der Schritt etwas kleiner aus – von 178,98 Euro auf 190,08, was eine Steigerung von 6,2 Prozent bedeutet. Für einen Haushalt mit vier oder mehr Personen steigt die Gebühr von 182,79 Euro im Jahr auf dann 194,22 Euro. Auch hier eine Steigerung um 6,2 Prozent. Die Jahresgebühr für Gewerbebetriebe soll um 14 Prozent steigen. Im Schnitt, so die Berechnung der Abfallwirtschaft, würden die Gebühren dann um 7,5 Prozent steigen.