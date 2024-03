Die Verkehrspolizei und das Revier Rottweil kontrollieren am Montagmorgen an der B462 bei Dunningen.

Die Polizei ist mit mehreren Fahrzeugen auf dem Parkplatz an der Abfahrt Dunningen-Ost nahe des Blumenfelds positioniert und zieht Verkehrsteilnehmer raus.

Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Präsidiums in Konstanz heißt es, dass es sich wohl um eine allgemeine Verkehrskontrolle handele. Dabei geht es um die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeuge ebenso wie um Handy- und Gurtverstöße und anderes. Die Verkehrspolizei Zimmern und das Revier Rottweil sind seit etwa 8.15 Uhr vor Ort.

Viele mit Handy

Gerade die Handynutzung wurde in der Vergangenheit immer wieder auf der unfallträchtigen Umgehung kontrolliert und brachte zum Teil erschreckende Ergebnisse zu Tage.

Zuletzt hatte sich am 22. Februar ein schwerer Unfall auf der Umgehung ereignet, als ein Mercedes-Fahrer in den Gegenverkehr geriet und mit einem DRK-Fahrzeug kollidierte. Der Verursacher erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.