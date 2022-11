3 Viel erlebt haben Tanja du Armin Vogelsang während ihrer zweijährigen Tour. Am Freitag, 2. Dezember, lassen sie bei einer Veranstaltung des Forums Niederschach die Besucher an ihren Erlebnissen teilhaben. Foto: Armin Vogelsang

Niedereschach-Kairo-Kapstadt. So lautet der Titel einer Multivisionshow des Forums Niedereschach am Freitag, 2. Dezember, in der evangelischen Kirche in Niedereschach.















Link kopiert

Niedereschach - Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Tanja und Armin Vogelsang, das die Besucher an ihrer zweijährigen Tour von Niedereschach durch Südosteuropa und den gesamten afrikanischen Kontinent bis nach Kapstadt teilhaben lassen wird. Die beiden haben allein in Afrika in 522 Tagen rund 50 000 Kilometer zurückgelegt und zwölf Länder besucht.

Ein Ort voller Schönheit

"Afrika, sagt man, ist ein Kontinent, der einen nie wieder loslässt – ein Ort voller Schönheit und Herzlichkeit und ein Ort voller Armut und Not. Mit kaum einem anderen Kontinent verbinden wir so viele Bilder und Stereotype und haben dennoch keine Ahnung, wie es dort wirklich zugeht", so das Fazit von Tanja und Armin Vogelsang nach ihrer abenteuerlichen Reise. Zumal die Durchquerung des afrikanischen Kontinents für viele Overlander (Abenteuerreisende) deshalb nach wie vor als die größte Herausforderung überhaupt gelte.

Jobs gekündigt

Tanja und Armin Vogelsang sind im Juli 2019 aufgebrochen, um mit ihrem 2004-er Mitsubishi L200 zunächst Südosteuropa und die Türkei und danach Afrika von Nord nach Süd zu bereisen. Beide haben ihre Jobs gekündigt und die Wohnung aufgegeben, um sich ganz diesem Abenteuer widmen zu können. Armin Vogelsang, von Beruf Ingenieur, war zuletzt als Leiter im Produktmanagement tätig, seine Frau Tanja war Leiterin Customer Service bei einer großen Firma in Konstanz. Dass es mit dem Leben auf engem Raum funktioniert, konnte das Paar bereits in den Jahren 2013/2014 testen, als es im Geländewagen mit Dachzelt die Panamericana entlang ging.

Nach ihrem Start in Niedereschach ging es diesmal über Südosteuropa bis nach Griechenland, dann eine Runde durch die Türkei. Anfang November 2019 haben sie ihr Auto von Piräus/Griechenland nach Alexandria/Ägypten verschifft. Von dort ging es entlang des Nils weiter durch Ägypten und den Sudan bis nach Äthiopien, danach nach Ostafrika mit Kenia, Uganda, Ruanda, dem Kongo und Tansania.

Reisepause wegen Corona

Auch die Corona-Pandemie hat vor den beiden in Afrika nicht haltgemacht, im März 2020 mussten sie ihren Camper dort einlagern und drei Monate "Reisepause" zurück in Deutschland einlegen. Da das Leben in Tansania ganz normal weiter ging, konnten sie jedoch bereits im Juli 2020 wieder nach Tansania zurückkehren und weiterreisen. "Wir waren nun aufgrund der teilweise erst einmal geschlossenen Grenzen langsamer unterwegs, konnten aber nach und nach unsere Reise im südlichen Afrika fortsetzen: zunächst Sambia, dann Namibia, Südafrika und Mosambik", berichtet Armin Vogelsang. Ihr Ziel Kapstadt erreichten sie im Juli 2021, genau zwei Jahre nach ihrem Aufbruch in Niedereschach.

Beeindruckende Gastfreundschaft

Was die beiden besonders beeindruckt hat: die Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Menschen in Ostafrika, besonders in Tansania. Aber auch ihr Besuch bei den letzten Berggorillas in den Bergen des Kongos und im Süden die spektakuläre Tierwelt und die abgeschiedenen Regionen im Norden Namibias. Weniger schön sei dagegen ein Motorschaden in Äthiopien über Weihnachten 2019 gewesen, der jedoch zum Glück unter widrigen Umständen mit Hilfe eines Mechanikers in Addis Abeba behoben werden konnte.

Info

www.forum-niedereschach.de