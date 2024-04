Abendmarkt in Rottweil

1 Die Premiere 2023 war ein Erfolg. Jetzt bietet der Münsterplatz wieder den stimmungsvollen Rahmen für die Neuauflage des Rottweiler Abendmarkts. Foto: Ralf Graner

Der erste Abendmarkt auf dem Münsterplatz im vergangenen Jahr war ein Erfolg, deshalb wird das Angebot fortgesetzt. Gleich drei Abendmärkte wird es geben, der erste findet am Donnerstag statt. Und auch der Einzelhandel wartet mit besonderen Aktionen auf.









Am Donnerstag, 18. April, ist nicht nur um den Münsterplatz von 16 bis 21 Uhr in vielfältiges Programm geboten. Zusätzlich finden besondere Aktionen einiger Händler in der Innenstadt statt – und es gibt ein Gewinnspiel.